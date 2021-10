“Sto bene, sono tornalo alla normalità, e da qualche tempo anche ad allenarmi”. Parole che sanno di liberazione per Antonio Rossi, a poco più di due mesi dall’infarto che lo aveva colto il 19 luglio scorso e che aveva fatto correre un notevole spavento sia all’ex canoista sia, ovviamente, a tutti gli sportivi italiani.

“Ora va tutto bene, ho anche fatto la prova sotto sforzo e i valori sono nella norma – conferma un sorridente Antonio Rossi a Sky Sport – Ho ripreso ad allenarmi e ho messo alle spalle quel grande spavento. Diciamo che ho fatto una sorta di check-up per i miei 50 anni – scherza – una sorta di tagliando”.

L’ex portabandiera delle Olimpiadi di Pechino 2008 ricorda quanto accaduto quel maledetto 19 luglio: “Ero pronto per l’appuntamento, avevo anche superato i soliti controlli. Prendevo parte alla Gran Fondo Pinarello ed è sopraggiunto l’infarto. Per mia fortuna l’evento era importante per cui sono stato soccorso nel migliore dei modi e caricato subito in ambulanza. Se fosse successo una settimana prima, quando prendevo parte ad una gara di nuoto, sarebbe stata davvero un’altra storia”.

Tokyo 2020 Men's Kayak Four 500m Final - Tokyo 2020 - Highlights delle Olimpiadi 07/08/2021 A 06:06

Ultima battuta per il campione olimpico che valuta la spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2021. “Abbiamo assistito ad una vera e propria esplosione dei nostri atleti. Dopo la medaglia d’oro di Gianmarco Tamberi si è avuta la sensazione che tutto fosse possibile e anche gli altri protagonisti hanno dato qualcosa in più centrando risultati pazzeschi. Evidentemente è stato fondamentale permettere agli atleti di allenarsi durante la pandemia. Si sono tenuti nascosti ma sono esplosi nel momento giusto”.

Foto: Lapresse

Tokyo 2020 Oro Germania nel K-4 500 uomini, sorpasso all'Italia nel medagliere 07/08/2021 A 04:42