Buona la seconda per Samuele Burgo, dopo un debutto in salita in cui non centra la qualificazione diretta e deve deve affrontare i quarti di finale nel K1 1000 maschile: l’azzurro non riesce a conquistare uno dei due posti in palio per le semifinali nella seconda batteria, dove viene preceduto da Balint Kopasz (Ungheria), primo in 3:39.084, ed Agustin Vernice (Argentina), secondo a 1.346.

Burgo, terzo a 4.662, va ai quarti, dove stacca il biglietto per il penultimo atto grazie alla seconda posizione ottenuta alle spalle del belga Artuur Peters, vittorioso in 3:45.712, con l’azzurro che si prende di forza la piazza d’onore con un ritardo di 0.281, eliminando Roman Anoshkin (ROC), terzo a 0.864.

