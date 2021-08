Era dal 1996 che l'Italia non conquistava una medaglia nella canoa velocitá alle Olimpiadi. In quel caso furono Antonio Rossi (oro nel K1 500) e Beniamino Bonomi (argento nel K1 1000), oggi ha scritto l'impresa Manfredi Rizza. Un argento meraviglioso nel K1 200, con un tempo super (35.080), dietro alla medaglia d'oro ungherese Sandor Totka. Bronzo al campione olimpico uscente Liam Heath.

Il trentenne di Pavia si é regalato la gara della vita, coronando una preparazione ottima e legittimando uno stato di forma eccellente, evidenziato sin dalle batterie. 200 metri al cardiopalma, in cui Rizza é partito forte e ha sprintato per l'oro con Totka, che ha avuto la meglio solo nel finale (45 centesimi il distacco tra i due). Un argento veramente brillante, per un atleta che é cresciuto tantissimo negli ultimi anni e che ora é nell'Olimpo della velocitá su Kayak.

Manfredi Rizza K1 200 Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Tokyo 2020 MANFREDI RIZZA, ARGENTO STORICO NEL K1! L'IMPRESA IN 100" 20 MINUTI FA

Un attesa lunghissima per un podio nel K1

Rizza ha riportato l'Italia della canoa velocità sul podio alle Olimpiadi dopo 13 anni. A Pechino 2008, infatti, Josefa Idem agguantò l'argento nel K1 500 metri, mentre Andrea Facchin ed Antonio Scaduto furono di bronzo nel K2 1000. Per ritrovare invece un podio a cinque cerchi in un K1 maschile bisogna invece ritornare ad Atlanta 1996, quando Antonio Rossi vinse l'oro nel K1 500 e Beniamino Bonomi l'argento nel K1 1000. La canoa velocità azzurra è tornata finalmente a rivedere la luce dopo troppi anni di anonimato. Nella stagione in corso Rizza aveva raggiunto una grande continuità di rendimento, sempre tra i primi cinque al mondo. In carriera gli era mancato l'acuto in un grande evento, oggi è finalmente arrivato il premio più ambito. Per sua sfortuna il K1 200 metri sarà escluso dal programma olimpico di Parigi 2024. Se deciderà di proseguire, allora sarà obbligato a cambiare preparazione e virare verso un ipotetico K2 500 metri.

MANFREDI RIZZA, ARGENTO STORICO NEL K1! L'IMPRESA IN 100"

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 La canoa velocità a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 21/05/2021 A 14:03