Manfredi Rizza riporta entusiasmo nella canoa velocità italiana alle Olimpiadi di Tokyo. Nella quarta batteria della prima specialità in programma, il K1 200 maschile, Rizza stacca subito il pass per le semifinali e si piazza già tra i migliori sedici atleti senza dover passare dai quarti di finale, risparmiando importanti energie. L'azzurro parte molto bene e, nonostante la presenza di Maxime Beaumont (Francia), va subito in testa e nella parte finale può amministrare il gran margine sul resto della concorrenza per staccare subito il pass per il penultimo atto. All'arrivo vince l'azzurro in 34.867, con il 39enne transalpino che passa il turno chiudendo a 0.392 da Rizza. Per Manfredi quinto tempo complessivo di accesso alle semifinali e quindi finale assolutamente alla portata. Giovedí 5 agosto alle 2.30 le semifinali.

Genzo eliminata nel K1 500

L'azzurra Francesca Genzo, dopo il settimo posto di ieri nell'ultima finale olimpica della storia del K1 200 femminile, non riesce a ripetersi nel K1 500. Male in batteria, malissimo nei quarti di ripescaggio e quindi eliminata senza nemmeno avvicinarsi alla qualificazione alle semifinali. Questa sará l'unica specialità del K1 femminile che sarà olimpica anche a Parigi 2024, visto che il K1 200 verrá tolto.

Tokyo 2020 La canoa velocità a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 21/05/2021 A 14:03

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

RIZZA VINCE LA BATTERIA ED è IN SEMIFINALE

Tokyo 2020 RIZZA VINCE LA BATTERIA ED è IN SEMIFINALE 3 ORE FA