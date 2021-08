Si chiude con un settimo posto l'avventura di Francesca Genzo a Tokyo 2020. Dopo aver conquistato al fotofinish una storica finale nel K1 200 metri (prima azzurra a riuscirci nella canoa da Josef Idem a Londra 2012), la triestina si gioca le sue carte anche all'ultimo atto al Sea Forest Waterway. Una partenza bruciante la porta nelle posizioni di vertice, ma in poche pagaiate le grandi favorite risalgono e si portano davanti. La neozelandese Lisa Carrington è di un altro livello e crea un solco incolmabile tra sè e la concorrenza, andando a prendersi l'oro in 38.120 con tanto di record olimpico. Argento, a più di sette decimi (38.901), all'eterna spagnola Teresa Portela, per la prima volta sul podio alla sesta partecipazione ai Giochi. Bronzo alla danese Emma Aastrand Jorgensen (38.833). Genzo arriva al traguardo in 40.184 e senza rimpianti.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it!

Tokyo 2020 La canoa velocità a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 21/05/2021 A 14:03

SPORT EXPLAINER: Canoa Sprint

Tokyo 2020 FRANCESCA GENZO IN FINALE AL FOTOFINISH 3 ORE FA