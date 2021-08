Alle Olimpiadi di Tokyo si chiude il programma della canoa velocità. Nel K-4 500 maschile vince la Germania, che dopo un lungo inseguimento completa la rimonta sulla Spagna e vince in 1:22.219, lasciando agli iberici l’argento con un ritardo di 0.226. La medaglia di bronzo va alla Slovacchia, che chiude terza a 1.315. Con questo successo, i tedeschi tornano davanti all'Italia nel medagliere complessivo (parità di ori, ma con un argento in più).

Non si completa il progetto di Lisa Carrington: la neozelandese aveva l’intento di mettersi al collo quattro ori nelle specialità del kayak ma, dopo aver vinto K-1 200 femminile, K-2 500 femminile (con Caitlin Regal), e K-1 500 femminile, è quarta nel K-4 500 femminile. Le oceaniche chiudono a 1.705 dall’oro dell’Ungheria di Danuta Kozak, che vince il titolo in 1:35.463, facendo gara di testa dai 250 metri in poi ed andando a precedere la Bielorussia, alla medaglia d’argento a 0.610, e la Polonia, terza a 0.982. Delude anche la Germania, soltanto quinta a 1.780.

Nel C-2 500 femminile miglior prestazione olimpica della Cina che, schierando l’equipaggio campione del mondo in carica, vince il primo titolo olimpico della storia della specialità in 1:55.495 e precede l’Ucraina, seconda a 2.004, mentre il bronzo va al Canada, terzo a 3.546. Nel C-1 1000 maschile, infine, centra finalmente il titolo olimpico sfuggito 5 anni fa a Rio in casa il brasiliano Isaquias Queiroz dos Santos, che vince l’oro in 4:04.408, battendo il cinese Liu Hao, secondo a 1.316, ed il moldavo Serghei Tarnovschi, terzo a 1.661.

