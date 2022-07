Cambia l’interprete, ma l’Italia resta sul secondo gradino del podio iridato: nel 2021 fu Marcello Beda, oggi, invece, i Mondiali 2022 di canoa slalom ed extreme slalom in corso ad Augusta, in Germania, incoronano Giovanni De Gennaro come vicecampione nel kayak.

Nella finale maschile non basta per il titolo la gran discesa dell’azzurro, che completa le proprie fatiche con il percorso netto ed il secondo crono in 95.49, battuto per soli 71 centesimi dal ceco Vit Prindis, al quale vanno oro e titolo iridato grazie al percorso netto in 94.78. Filotto di piazze d’onore per il nostro portacolori in questa stagione, dopo il secondo posto agli Europei e nella prima tappa della Coppa del Mondo: indubbiamente l’argento iridato va a riscattare il quarto posto mondiale dello scorso anno.

A completare il podio, con un distacco di 0.97, è il francese Boris Neveu, il quale si mette al collo il bronzo grazie al percorso netto compiuto in 95.75. Resta ai piedi del podio, nonostante il percorso immacolato, lo slovacco Jakub Grigar, quarto in 96.38, a 1.60 dall’oro ed a 0.63 dal bronzo. Quinta piazza, a causa di due tocchi di palina, per il ceco Jiri Prskavec, il quale chiude in 98.23 (+3.45, 4 penalità), mentre è sesto l’austriaco Felix Oschmautz in 98.88 (+4.10, 2 penalità), con la settima piazza che va al cinese Quan Xin in 99.58 (+4.80, 2 penalità). Più staccati gli altri finalisti: ottavo si classifica il giovanissimo transalpino Titouan Castryck in 101.67 (+6.89, 4 penalità), mentre è nono il nipponico Kazuya Adachi in 104.09 (+9.31, 6 penalità), infine termina decimo lo sloveno Peter Kauzer in 107.90 (+13.12, 4 penalità).

