La stagione internazionale della canoa slalom si apre col botto per l’Italia: il primo titolo assegnato agli Europei senior, in programma a Liptovsky Mikulas, in Slovacchia, ovvero quello del kayak femminile vede Stefanie Horn conquistare l’oro continentale ex aequo con Eliska Mintalova (Slovacchia). Bronzo per Mallory Franklin (Gran Bretagna).

Stefanie Horn e la slovacca Eliska Mintalova chiudono entrambe con un percorso netto in 107.24: l’azzurra, in ritardo di 0.75 al primo intermedio, e di 1.47 al secondo, recupera tutto il gap nella parte conclusiva e condivide l’oro con l’avversaria. Il bronzo va alla britannica Mallory Franklin, terza in 110.29, a 3.05 dal titolo (2 penalità).

Beffata Martina Wegman (Paesi Bassi), quarta nonostante il percorso netto in 110.32, a 3.08 dalla vetta, ma ad appena 0.03 dal bronzo. Più staccate le altre contendenti: quinto posto per Eva Tercelj (Slovenia) in 111.75 (+ 4.51, 4 penalità), sesto per Natalia Pacierpnik (Polonia) in 112.01 (+4.77, 2 penalità).

Lontane le restanti finaliste: settima Corinna Kuhnle (Austria) in 116.34 (+9.10, percorso netto), ottava Monica Doria Vilarrubla (Andorra) in 118.20 (+10.96, percorso netto), nona Tereza Fiserova (Repubblica Ceca) in 121.05 (+13.81, percorso netto), decima Emma Vuitton (Francia) in 127.22 (+19.98, 4 penalità).

