Chi è Kimberly Daniels, tra le giudici delle gare di canoa di Tokyo 2020) Ha qualcosa a che fare con Duncan Daniels, stesso ruolo ai Giochi di Rio 2016? Certamente, sono la stessa persona. Duncan, padre peraltro della canoista canadese classe 1990 Haley Daniels, ha cambiato sesso diventando una donna, che ora si chiama Kimberly. Una storia, come ha detto e scritto la figlia "che celebra la parità di genere, l’equity gender. Mio padre Duncan era un giudice internazionale ai Giochi di Rio 2016, ed è stato confermato in questo ruolo per Tokyo. Sorpresa... è una donna!". Duncan, ora Kimberly, è diventata donna approfittando del rinvio di un anno delle Olimpiadi e questo è il suo racconto di vita: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di essere vista come una donna. Ora è così, e ringrazio mia figlia Haley che, nel corso della sua carriera di atleta, ha sempre lottato per la parità di genere e i diritti di tutti quelli come me. Sì, sono una pioniera dei giudici transgender, è vero. Sono alta 180 centimetri, ho mani enormi e giocavo a football, ma ora, con la transizione, ho perso molta massa muscolare. L’importante è che le persone esprimano ciò che sono veramente".

E la figlia Haley, attraverso i suoi canali social, ha ulteriormente sottolineato: ""Negli ultimi due anni è stato un viaggio affascinante per la mia famiglia attraverso la fluidità di genere, e abbiamo abbracciato questo momento tutti insieme #TogetherToTokyo!".

