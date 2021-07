Il tredicesimo tempo nella prima discesa, l’ottavo nella seconda e così Marta Bertoncelli, proprio grazie al crono ottenuto nella seconda run si piazza al decimo posto complessivo che le permette di rientrare tra le migliori 18 che domani si giocheranno l’accesso alla finale del C1 femminile della canoa slalom alle Olimpiadi di Tokyo.

In verità, dato che delle 22 atlete al via soltanto quattro sono state eliminate, sarebbe bastato anche il crono di 121.83 fatto registrare nella prima discesa (percorso netto), ma il 113.91 della seconda run (2 penalità) ha permesso all’azzurra di guardare con maggior fiducia al penultimo atto di domani, in cui 10 passeranno in finale.

Tokyo 2020 La canoa slalom a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 21/05/2021

QUALIFICAZIONI C1 FEMMINILE

1 2 FRANKLIN Mallory GBR 107.51 0 107.51 1 103.06 2 105.06 1 105.06 Q

2 4 HERZOG Andrea GER 111.69 2 113.69 5 106.34 0 106.34 2 106.34 +1.28 Q

3 6 FISEROVA Tereza CZE 110.45 2 112.45 3 109.16 0 109.16 3 109.16 +4.10 Q

4 3 SATILA Ana BRA 116.56 4 120.56 11 107.90 2 109.90 4 109.90 +4.84 Q

5 1 FOX Jessica AUS 105.96 4 109.96 2 106.93 4 110.93 5 109.96 +4.90 Q

6 5 WERATSCHNIG Nadine AUT 112.47 0 112.47 4 113.56 2 115.56 10 112.47 +7.41 Q

7 9 LEIBFARTH Evy USA 113.55 2 115.55 7 113.06 0 113.06 6 113.06 +8.00 Q

8 15 KOZOROG Alja SLO 120.08 4 124.08 15 113.07 0 113.07 7 113.07 +8.01 Q

9 8 DORIA VILARRUBLA Monica AND 111.78 2 113.78 6 115.69 4 119.69 14 113.78 +8.72 Q

10 18 BERTONCELLI Marta ITA 121.83 0 121.83 13 111.91 2 113.91 8 113.91 +8.85 Q

11 10 JONES Luuka NZL 116.55 0 116.55 8 113.19 2 115.19 9 115.19 +10.13 Q

12 12 SKACHOVA Monika SVK 123.65 2 125.65 16 114.85 2 116.85 11 116.85 +11.79 Q

13 7 VILARRUBLA Nuria ESP 116.03 2 118.03 9 113.00 8 121.00 15 118.03 +12.97 Q

14 11 MINAZOVA Alsu ROC 122.02 54 176.02 22 114.45 4 118.45 12 118.45 +13.39 Q

15 16 US Viktoriia UKR 121.97 2 123.97 14 119.05 0 119.05 13 119.05 +13.99 Q

16 20 MARX Alena SUI 118.12 2 120.12 10 146.84 4 150.84 18 120.12 +15.06 Q

17 14 DELASSUS Marjorie FRA 115.74 6 121.74 12 115.47 52 167.47 20 121.74 +16.68 Q

18 13 CHEN Shi CHN 125.36 2 127.36 17 124.15 0 124.15 16 124.15 +19.09 Q

19 17 STACH Aleksandra POL 143.58 2 145.58 18 128.03 6 134.03 17 134.03 +28.97

20 21 SATO Ayano JPN 153.77 8 161.77 21 141.03 10 151.03 19 151.03 +45.97

21 22 NICHOLAS Jane COK 145.95 6 151.95 19 143.74 62 205.74 22 151.95 +46.89

22 19 DANIELS Haley CAN 144.98 8 152.98 20 135.00 56 191.00 21 152.98 +47.92

