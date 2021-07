Tanta amarezza al termine delle semifinali del K1 maschile per l'Italia.. L'azzurro Giovanni De Gennaro, entrato in semi con il secondo miglior crono complessivo, non è riuscito ad entrare nella finalissima, alla quale si qualificavano ben 10 atleti. Per l'azzurro una prova non rapidissima, rovinata da due penalità (2 secondi l'una), che lo hanno appunto relegato al quattordicesimo posto complessivo, con un crono di 100.23, tutt'altro che positivo.

Canoeing World Cup : Prague Slalom Finals Men - De Gennaro Credit Foto Eurosport

La gara è risultata imprevedibile e ricca di colpi di scena, con il tedesco Aigner (miglior crono) che ha rischiato anch'egli di finire fuori dalla Top-10. Miglior tempo per il ceco Prskavec, in 94.29, seguito dal francese Neveu, secondo in 94.86. Terzo crono di ammissione alla finale per lo statunitense Smolen, bravo a rimontare tantissime posizioni dopo il diciannovesimo tempo con cui si era qualificato alla semifinale.

Dispiace molto per De Gennaro, che avrebbe potuto recitare un ruolo da favorito nell'eventuale finale. L'azzurro, vice-campione d'Europa, ripete una prestazione simile a quella di Rio, quando centrò un altro grande tempo nelle batterie salvo poi deludere in semifinale. Dopo Stefanie Horn, dalla canoa arriva dunque un'altro amaro boccone da digerire per il Bel Paese.

