Canoa Slalom Semifinali e finali | K1 | Uomini 06:54-10:02 Live

07:42

Buon crono per l'austriaco Oschmautz, che incappa però in una penalità nel finale ed è solo quinto in 98.42.

Tokyo 2020 La canoa slalom a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 21/05/2021 A 14:14

07:39

Lo slovacco Grigar è il tredicesimo atleta a scendere. Chiude la sua prova in 96.27, qualificandosi alla finalissima. Ne mancano 7!

07:36

Si continua con il russo Eigel, che rimedia 50 secondi di penalità e getta alle ortiche il suo tentativo olimpico. Forbes-Crayans e Smolen già qualificati.

07:33

Ultimi 10 atleti. Il brasiliano Goncalves, primo della top-10 a scendere, chiude con 102.33, tempo che lo piazza soltanto all'ultimo posto.

07:30

Lo slovacco Kauzer, argento a Rio, chiude in 99.10, finendo al sesto posto e dirà addio ai suoi sogni di finale.

07:27

98.88 per il portoghese Launay: è quinto dopo che sono scesi i primi 9 atleti in gara.

07:24

Primo atleta di caratura a scendere in acqua il britannico Forbes-Crayans: chiude in 96.48, al secondo posto , la sua prova.

07:21

Martin Dougoud, svizzero, ha concluso la sua prova in 99.28. Si piazza momentaneamente in quarta posizione.

07:18

Il marocchino Soudi chiude con 4 secondi di penalità: conclude la sua prova in 99.98 ma è comunque ultimo.

07:15

Svedese Holmer che chiude in 98.45. Si piazza momentaneamente in terza posizione.

07:12

100.99 per il polacco, evidentemente deluso. Sempre lo statunitense Smolen in testa.

07:09

98.26 per Llorente, che vola al secondo posto. C'è il polacco Majerczakai blocchi di partenza.

07.06

Chiude in 96.11 lo statunitense. Primo tempo degno di nota il suo. Spazio ora allo spagnolo Llorente.

07:03

101.99 per il cinese, punito anche con una penalità di 2 secondi. Ora l'americano Smolen. Si passa in 10.

07:00

Si parte con il cinese Quan. Vi ricordiamo che ci saranno 20 atleti che partiranno in ordine opposto alla classifica con cui si sono classificati. De Gennaro, con secondo crono di accesso, partirà 19esimo.

06:40

Ci siamo signori e signore, è il momento della semifinale del K1 maschile con presente l'azzurro De Gennaro.

