Notizia e divertente e curiosa quella che ci giunge dal profilo Tik Tok della canoista campionessa olimpica australiana Jessica Fox. L'atleta aussie ha infatti svelato di aver riparato il proprio kayak, che necessitava di un intervento urgente dopo essere rimasto danneggiato, con una miscela di carbonio unita ad un preservativo! L'intuizione è stata proprio dell'atleta, che ha suggerito ai suoi tecnici di riparare il mezzo con quello che era il materiale più resistente che avesse a disposizione.

Il suo kayak, considerato regolare dalla giuria di gara, non ha dunque imbarcato acqua durante la prova, permettendole di conquistare un oro clamoroso, dopo il bronzo nella prova slalom K1 dei giorni scorsi. Il video su TikTok, già divenuto virale, sta inoltre spopolando in tutto il mondo, con centinaia di migliaia di utenti che lo hanno già ricondiviso.

Jessica Fox (Australia) Credit Foto Getty Images

Ora, considerando che il preservativo utilizzato era di quelli distribuiti agli atleti in occasione dei Giochi per la promozione della campagna di prevenzione contro l'Aids, l'australiana potrebbe diventare il nuovo volto di una campagna di sensibilizzazione su questo argomento. D'altronde, dopo che proprio un preservativo l'ha aiutata a mettersi al collo un alloro olimpico, l'australiana non dovrebbe avere problemi a sensibilizzare tutto il globo a fare un uso più assiduo e responsabile di questo dispositivo di protezione fondamentale.

