9:28 - Chourraut al comando

La campionessa olimpica di Rio si porta in testa! Maiaen Chourraut non è trascendentale, ma allunga nel finale e va in testa con 106.63. Vediamo chi riesce a starle davanti.

9:24 - Wegman lontana

L'olandese Wegman si inserisce in seconda posizione con 111.33. Tanta fatica soprattutto nella parte centrale. Resiste in testa la polacca Zwolinska, nonostate sia l'unica ad aver preso una penalizzazione fin qui.

9:20 - Us dietro a Zwolinska

Viktorija Us non incanta e chiude in 111.85. Non ha osato troppo e la sua tattica non ha pagato.

9:16 - Zwolinska apre le danze

Klaudia Zwolinska chiude in 108.98, andando in difficoltà soprattutto nella seconda parte di gara. Riceve anche una penalizzazione di quattro secondi per un tocco alla quarta porta. Ma non era una delle pretendenti ad una medaglia.

9:14 - Horn parte per settima

Il tempo della semifinale non conta, ma l'ordine sarà inverso alla classifica finale del turno precedente. Quindi Stefanie Horn, che ha chiuso quarta, partirà per settima, alle 9.38. Ci sono circa tre minuti e mezzo tra un'atleta e l'altra.

9:07 - Le finaliste

Sono queste le 10 finaliste, oltre all'azzurra: l'australiana Jessica Fox, la slovacca Eliska Mintalova, la tedesca Ricarda Funk, la neozelandese Luuka Jones (argento in Brasile), la britannica Kimberley Woods, la spagnola e campionessa olimpica Maialen Chourraut, l'olandese Martina Wegman, l'ucraina Viktoriia Us, la polacca Klaudia Zwolinska.

9:02 - Horn cerca la medaglia nel K-1 canoa slalom

Ci siamo signore e singori, è il momento della finale di canoa slalom femminile, specialità K-1. In corsa per le medaglie anche la nostra Stefanie Horn, quarta in semifinale!

