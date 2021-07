Ci sarà anche Stefanie Horn nella finale del K-1 di canoa slalom alle Olimpiadi di Tokyo. Al Kasai Canoe Slalom Centre, l'azzurra ha staccato il pass per la prova che assegnerà le medaglie (dalle 9.15) grazie al quarto tempo complessivo in semifinale (all'ultimo atto questi crono saranno azzerati, si riparte da zero). A fare meglio di tutti - e con margine - in semifinale è stata l'australiana Jessica Fox, già argento a Londra e bronzo a Rio. Con lei e l'azzurra, si giocheranno il podio anche anche la slovacca Eliska Mintalova, la tedesca Ricarda Funk, la neozelandese Luuka Jones (argento in Brasile), la britannica Kimberley Woods, la spagnola e campionessa olimpica Maialen Chourraut, l'olandese Martina Wegman, l'ucraina Viktoriia Us, la polacca Klaudia Zwolinska. Eliminata la slovena Eva Tercelj, una delle favorite. Nel 2016 Horn fu ottava, come andrà stavolta?

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 La canoa slalom a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 21/05/2021 A 14:14

SPORT EXPLAINER: Canoa Slalom

Tokyo 2020 LIVE! Stefanie Horn cerca una medaglia nel K-1 20 MINUTI FA