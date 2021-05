Canoa

Canoa velocità, Coppa del Mondo: bronzo per Manfredi Rizza nel K1 200 mt

CANOA VELOCITA' - Nella prima tappa della Coppa del Mondo di Szeged, in Ungheria Manfredi Rizza (già qualificato alle Olimpiadi) ha centrato il podio chiudendo 3° in 35.74, battuto solo per 0″06 dal britannico Liam Heath.

