Ottantanove persone in quarantena, tra atleti, staff tecnico, dirigenti e media al seguito. Lo riporta Repubblica.

Questo il bilancio della spedizione del canottaggio azzurro al ritorno dalla Polonia, dove si nsono svolti gli Eu ropei di Poznan con un bottino non indifferente: undici medaglie con le 21 barche schierate alla partenza, di cui 17 arrivate in finale.

Finita la trasferta i componenti della spedizione si sono divisi tra le varie città di residenza, sottoponendosi ai tamponi necessari dopo il rientro da alcuni Paesi "monitorati". Due atleti che presentavano sintomi, ma di cui non è stata rivelata l'identità, sono risultati positivi al tampone, avviando l'inevitabile isolamento fiduciario per tutti i partecipanti al viaggio in Polonia.