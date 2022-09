Stefano Oppo e Pietro Ruta sono ormai una garanzia nel doppio pesi leggeri. Dopo Mondiali di canottaggio di scena a Racice, in Repubblica Ceca: a fare meglio del loro 6:19.11 è la sola, fortissima coppia irlandese composta da Fintan McCarthy e Paul O’Donovan in 6:16.46. Terzo gradino del podio per la sorprendente Ucraina di Stanislav Kovalov ed Igor Khmara in 6:19.53. sono ormai una garanzia nel doppio pesi leggeri. Dopo l’argento degli ultimi Europei , la coppia azzurra conferma lo stesso metallo anche aiin Repubblica Ceca: a fare meglio del loro 6:19.11 è la sola, fortissima coppia irlandese composta dain 6:16.46.in 6:19.53.

Partiti da acqua 5, gli azzurri approcciano la gara in maniera aggressiva, rivaleggiando con la Francia (Hugo Beurey e Ferdinand Ludwig) nelle prime vogate. Il passaggio ai primi 500 metri è incoraggiante in 1:31.99, ma poco dopo arriva l’attacco del duo irlandese, che dopo aver sonnecchiato in avvio accelera e passa avanti ai 1000 metri in 3:06.81, con Oppo e Ruta secondi.

Passata la metà gara, è la Svizzera (Jan Schaeuble e Raphael Ahumada Ireland) che alza la voce, e in acqua 6 anche l’Ucraina inizia ad accelerare. Con McCarthy e Donovan che ormai si avviano verso il successo, è una corsa a tre per gli altri due gradini del podio, con i tre equipaggi racchiusi in sei decimi a 500 metri dal traguardo. I rossocrociati perdono però ritmo ed è dunque lotta per l’argento, da cui esce vincitore il duo tricolore per 42 centesimi. La Svizzera rimane dunque fuori dal podio in 6:21.10, a meno di due secondi dall’argento. Anonima la gara della Repubblica Ceca, rappresentata da Jiri Simanek e Miroslav Vrastil in 6:23.24, mentre la Francia, dopo la parteza forte, è sesta e ultima in 6:28.25.

