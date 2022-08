Le guerre non sempre riescono a separare le persone. Per fortuna. Attualmente è in corso una guerra tra Russia e Ucraina e gli abitanti della seconda stanno vivendo mesi difficili, sportivi compresi. Lo sa bene Dmitriy Mikhay: “La città in cui ho vissuto 32 anni ora è sotto il dominio di un altro Stato, il nostro invasore. I miei genitori sono ancora a Kherson, in Ucraina, dove i soldati russi girano per le vie della città”.

Il canottiere ucraino è stato aiutato da un suo rivale, ma anche grande amico, a lasciare la patria bombardata per poter continuare ad allenarsi: il britannico Jack Beaumont ha infatti mantenuto i contatti con Mikhay dagli inizi della guerra. Dmitriy non si trovava in Ucraina quando accadde, ma a un ritiro con la squadra in Turchia, mentre la moglie era ancora a casa.

Beaumont si è attivato dall’Inghilterra per far avere all’amico e a sua moglie tutte le carte, i permessi, i visti necessari per l’espatrio ed è riuscito a farli arrivare entrambi a Henley-on-Thames, una cittadina inglese sul Tamigi e sede di uno dei ritrovi di allenamento della nazionale UK di canottaggio.

Beaumont e Mikhay ora possono allenarsi insieme, per una bella storia di amicizia oltre qualsiasi confine.

