Gli Europei 2022 di canottaggio e paracanottaggio, in programma nel corso degli European Championships 2022, hanno assegnato i primi titoli continentali oggi, sabato 13 agosto, a Monaco di Baviera, in Germania: le prime finali riguardavano le specialità non olimpiche del canottaggio e quelle paralimpiche del paracanottaggio. Due ori per l’Italia dal singolo PR1 maschile del paracanottaggio e dal quattro di coppia pesi leggeri maschile del canottaggio: in quest’ultimo caso l’imbarcazione azzurra conferma con la medesima formazione il titolo continentale conquistato lo scorso anno a Varese.

Canotaggio - Specialità non olimpiche

Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Antonio Vicino, Martino Goretti, Niels Torre e Patrick Rocek si confermano campioni d’Europa nella specialità battendo in una sfida a due la Germania: gli azzurri vincono con il crono di 6:17.83, mentre i teutonici fanno segnare il tempo di 6:24.14 (+6.31).

Paracanotaggio - Specialità paralimpiche

Nel singolo PR1 maschile Giacomo Perini domina facendo gara di testa dall’inizio alla fine: l’azzurro si mette al collo l’oro col crono di 9:38.48, andando a precedere l’ucraino Roman Polianskyi, secondo in 9:46.44 (+7.96) ed il britannico Benjamin Pritchard, terzo in 9:53.75 (+15.27).

Nel singolo PR1 femminile, senza azzurre in gara, l’oro va alla norvegese Birgit Skarstein, prima in 10:59.89, davanti alla tedesca Manuela Diening, d’argento col crono di 11:07.89 (+8.00), infine il bronzo va all’ucraina Anna Sheremet, terza con il tempo di 11:18.55 (+18.66).