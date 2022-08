Canottaggio

Power of Sport - L'amicizia oltre la guerra: la storia di Dmitriy Mikhay e Jack Beaumont

POWER OF SPORT - Sport e amicizia, ben oltre la guerra. La storia del rapporto tra Dmitriy Mikhay e Jack Beaumont, due grandi canottieri con un legame speciale. "Avrei fatto qualsiasi cosa per aiutare Dmitriy quando ho saputo della guerra in Ucraina". Ora i due si allenano insieme lungo il Tamigi. "Grazie a Jack io e mia moglie siamo al sicuro, possiamo guardare al futuro con ottimismo".

