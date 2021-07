Giornata in chiaroscuro per gli azzurri del canottaggio ai Giochi Olimpici di Tokyo: Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi superano il ripescaggio del quattro di coppia senior femminile e vanno in Finale A, Gennaro Di Mauro supera i quarti di finale del singolo senior maschile e va in Semifinale A/B, mentre Alessandra Patelli e Chiara Ondoli vengono eliminate nelle semifinali del doppio senior femminile e vanno in Finale B.

Nell’unica serie di ripescaggio del quattro di coppia senior femminile Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi arpionano il secondo ed ultimo posto disponibile per la Finale A di martedì: vince l’Australia in 6’36″77, ma l’Italia è seconda a 0″77 e si giocherà le medaglie.

Nel primo dei quarti di finale del singolo senior maschile Gennaro Di Mauro riesce ad acciuffare la terza posizione, l’ultima utile per il passaggio alle Semifinali A/B e prosegue così il suo cammino: oggi vince la Norvegia in 7’10″97, davanti alla Grecia, seconda a 1″80, ma l’Italia è terza, seppur a 15″28, e passa il turno.

Nella prima semifinale del doppio senior femminile Alessandra Patelli e Chiara Ondoli non riescono a rientrare tra le prime tre classificate che staccano il pass per la Finale A. Vince la Romania in 7’04″31 davanti alla Nuova Zelanda, seconda a 4″74, ed alla Lituania, terza a 6″98. L’Italia è quarta a 14″94 e va in Finale B, dove lotterà per il 7° posto.

