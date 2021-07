Canottaggio

OLIMPIADI, CANOTTAGGIO - ITALIA, 4° POSTO NEL QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE: RIVIVI LA GARA IN 160''

TOKYO 2020 - Ottimo 4° posto per l'equpaggio azzurro nella Finale A del 4 di coppia femminile. Iseppi, Montesano, Lisi e Gobbi chiudono in 6:13.33, a oltre 8 secondi da una Cina irreale (record del mondo), ma a soli 1.25 dal bronzo. Polonia argento in 6:11.36, bronzo per l'Australia (6:12.08).

00:02:37, 2 ore fa