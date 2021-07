Valentina Rodini e Federica Cesarini sono In semifinale hanno registrato il nuovo record del mondo, all'ultimo atto ci hanno (e si sono) regalato un sogno.sono le nuove campionesse olimpiche nel doppio pesi leggeri , seconda medaglia d'oro azzurra a Tokyo 2020. Un epilogo di gara incredibile, che consegna un successo storico: mai nessun equipaggio italiano femminile aveva ottenuto un podio nel canottaggio alle Olimpiadi. "Una liberazione, ora siamo in pace" hanno detto loro dopo la commozione per la premiazione e quell'Inno di Mameli che risuona dalle parti del Sea Forest Waterway.

RODINI-CESARINI, ORO PAZZESCO IN UNA GARA EPICA! L'IMPRESA IN 215"

Il prodiere Valentina ha 26 anni, viene da Cremona ed è laureata di Marketing. Per lei, che ha mosso i primi passi alla alla Canottieri Bissolati, questa è la seconda esperienza olimpica: a Rio aveva partecipato, sempre nel doppio pesi leggeri, insieme a Laura Milani (13esime). Il capovoga Federica di anni ne ha 24, è originaria di Cittiglio (Varese) ed è cresciuta alla Canottieri Gavirate. Anche lei laureata, in Scienze Politiche, con una tesi sui Giochi Olimpici. In bacheca aveva già un successo di peso, l'oro iridato nel quattro di coppia pesi leggeri a Sarasota 2017. Insieme, invece, hanno conquistato l'argento europeo a Poznan 2020 e soprattutto l'oro all'ultima rassegna continentale di Varese. Era aprile, le prove generali per l'appuntamento più importante che c'è. Ma dopo quel successo ecco l'imprevisto: l'infortunio di Valentina ha costretto la coppia a separarsi e le due hanno dovuto continuare ad allenarsi separatamente. Senza mai perdere però il focus sull'obiettivo. Una volta ritrovatesi, tutto è tornato come prima. Dritte fino all'oro, il primo nel canottaggio azzurro da Sydney 2000.

RODINI-CESARINI, L'INNO E LA FESTA SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO

