Altra giornata di gare per il canottaggio olimpico.

Due senza senior maschile

Si chiude all’11° posto l’Olimpiade del due senza senior maschile di canottaggio dell’Italia, che in semifinale ed in Finale B ha visto in gara Giovanni Abagnale e Vincenzo Abbagnale. Oggi gli azzurri chiudono infatti al 5° posto la prova che metteva in palio i piazzamenti dal 7° al 12°. L’equipaggio azzurro, messo insieme proprio all’ultimo momento ieri poco prima delle semifinali, non poteva fare meglio: oggi la gara vede gli azzurri sempre in coda al gruppo, salvo il sorpasso, maturato poco dopo metà gara, ai danni della Nuova Zelanda, poi 12ma. La vittoria della Finale B va ai Paesi Bassi in 6:22.75, che ottengono così il settimo posto assoluto davanti alla Bielorussia (6:25.88, +3.13), alla Francia (6:28.01, +5.26), all’Australia (6:30.20, +7.45), all’Italia (6:31.43, +8.68), ed alla Nuova Zelanda (6:38.30, +15.55).

Due senza senior femminile

Era in gara anche il due senza senior femminile di Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, che ha chiuso al sesto e ultimo posto la prova che metteva in palio le posizioni dalla settima alla dodicesima. Sempre in coda oggi le azzurre: vittoria dell’Australia in 6:56.46, che centra il settimo posto assoluto, davanti alla Danimarca (6:59.48, +3.02), alla Romania (7:01.02, +4.56), agli USA (7:02.16, +5.70), all’Irlanda (7:02.22, +5.76), ed all’Italia (7:04.46, +8.00), che quindi si classifica al 12° posto complessivo.

Le altre gare

Oltre alle medaglie di Oppo-Ruta e Rodini-Cesarini, altri due titoli vengono assegnati nella notte italiana: scrivono la storia di questo sport i fratelli Sinkovic, che dopo l’oro in doppio a Rio 2016, passano al due senza e conquistano un altro titolo olimpico per la Croazia, superando Romania e Danimarca.

Nelle semifinali in programma in vista delle ultime finali di domani non riesce l’impresa di centrare l’atto conclusivo a Gennaro Di Mauro, che nel singolo senior maschile è quarto nella prima semifinale e dovrà accontentarsi della Finale B che metterà in palio il settimo posto assoluto.

