L'Italia del canottaggio batte subito un colpo! Nella prima finale con gli azzurri impegnati è subito medaglia: merito di, che si prendono ladopo un finale clamoroso. Irresistibile la progressione del nostro quartetto, che nell'ultima parte di gara deve anche evitare l'imbarcazione della: gli inglesi, vincitori delle ultime cinque edizioni, vanno in grave difficoltà e sbandano verso gli azzurri, precludendo forse la rincorsa verso l'argento. Che va invece alla, seconda dietro all'. Grandissima risposta dell'Italia, che poco prima della gara aveva dovuto rinunciare al titolare trovato positivo al Covid-19 . Ma Di Costanzo non l'ha fatto rimpiangere. Per la nostra Nazionale è la nona medaglia in questa disciplina e bissa il risultato ottenuto a Rio 2016.