fanno la storia! Dopo aver firmato il record del mondo in semifinale , l'equipaggio azzurro vince la medaglia d'oro nelal termine di un finale da consegnare ai posteri. Gara incredibilmente equilibrata, con Francia, Gran Bretagna e Olanda a giocarsi il podio. Proprio il duosembra trovare l'allungo decisivo ai 1500 metri, forse esagerando. E soprattutto senza fare i conti col ritorno delle azzurre. Che ne hanno più di tutte le altre e mangiando acqua alle rivali a ogni vogata strappano il metallo più prezioso al fotofinish, dopo aver rischiato anche di finire giù dal podio. Spettacolari. Lasi prende il posto d'onore eè addirittura terza. Poi Gran Bretagna, Stati Uniti e Romania.

RODINI-CESARINI, ORO PAZZESCO IN UNA GARA EPICA! L'IMPRESA IN 215"

Un trionfo azzurro, ancor più indimenticabile proprio perchè inedito:. Allargando il discorso anche al maschile,(quattro di coppia maschile). Per quanto riguarda Tokyo, si tratta della terza medaglia del nostro canottaggio dopo i bronzi nei quattro senza e nel doppio pesi leggeri maschile . Ma anche il secondo oro in assoluto dopo il successo di Vito Dell'Aquila nel taekwondo. E pensare che l'avvicinamento ai Giochi non era stato dei migliori, con Valentina Rodini rallentata da un'infiammazione. E chi ci pensa più ora...