Il primo equipaggio azzurro del canottaggio a chiudere la propria esperienza alle Olimpiadi di Tokyo è il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, che nella Finale B odierna ottiene la terza posizione, concludendo quindi al nono posto assoluto. Vittoria e settimo posto finale per l’Australia (6:57.71), che precede la Francia (6:58.52, +0.81) e l’Italia (6:58.88, +1.17). Segue la Repubblica Ceca (6:59.19, +1.48), più staccate la Germania (7:01.21, +3.50) ed il ROC, il Comitato Olimpico Russo (7:01.83, +4.12). Gara in crescendo delle azzurre: ai 500 metri in 1:44.21 sono quinte a 2.57 dalla Repubblica Ceca, poi a metà gara in 3:29.92 passano quarte a 2.61 dalle ceche. Ai 1500 metri in 5:16.40 restano quarte a 2.36 dalle ceche, poi sul traguardo chiudono in 6:58.88 in terza piazza a 1.17 dall’Australia.

