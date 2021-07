Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Canottaggio 6a giornata | Finali 01:05-06:03 Live

Finale B di quattro di coppia senior femminile: Gran Bretagna sempre in fuga

Anche qui niente Azzurre, perché sono in Finale A dopo ben 37 anni! Equipaggio britannico imprendibile in 6:25.14, poi Nuova Zelanda 6:29.00, Francia di rimonta in ultima frazione (6:29.70) e USA a chiudere in 6:30.03.

Finale B di quattro di coppia senior maschile: vince la Cina

I bi-campioni olimpici (Londra 2012 e Rio de Janiero 2016) della Germania, con Olaf Tufte, provano la rimonta, ma non va. Cina prima ai 1000 metri (2:52.70) e anche al traguardo (5:46.07). Germania in 5:46.78, poi Norvegia a 1''27 e Lituania. Anche qui, nella Finale A, l'Italia culla sogni di gloria!

Finale B di quattro senza senior maschile: grande rimonta del Canada

Quartetto canadese che rimonta con orgoglio, ma non riesce a superare quello polacco, peraltro campione del mondo in carica. Polonia così vincitrice in 5:57.17, Canada 2° in 5:58.29. Lontanissime poi Svizzera e Sudafrica (6:09.85). Questa è la gara in cui gli Azzurri puntano a una medaglia!

Finale B di quattro senza senior femminile: USA imprendibili

Stati Uniti in 6:33.65, Danimarca al 2° posto con 6:34.72, poi Romania e Canada divise da soli 3 centesimi.

Finale B di doppio senior maschile: trionfa il ROC con Kondratev/Potapkin

6:13.73 per il duo del Comitato Olimpico Russo. 2° l'equipaggio neozelandese Lopas-Harris (6:15.51), mentre quello romeno, Prundeanu-Enache, con 6:16.86 completa il podio.

Finale B di doppio senior femminile: l'Italia chiude nona con Patelli-Ondoli

Bravissime le Azzurre, terze nella finale dietro ad Australia (6:57.71) e Francia (6:58.52). Dopo l'Italia, Repubblica Ceca, in testa per buona parte di gara, Germania e ROC.

Giornata di finali nel canottaggio, seguitele con noi!

Amiche e amici di Eurosport, ben trovati col live-blog sulle finali di canottaggio del 28 luglio 2021. Tantissimi gli equipaggi che cercano gloria, con l'Italia che sarà protagonista in ben 3 Finali A: quattro senza senior maschile (ore 3:10 italiane), quattro di coppia senior maschile (ore 3:30) e infine quattro di coppia senior femminile (ore 3:50). Poi anche tante semifinali, in un programma imperdibile! Il quattro di coppia sarà la gara più attesa per noi: Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili sono arrivati in finale col 2° crono, ma la lotta con Olanda e Polonia sarà durissima fino al traguardo.

