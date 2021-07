Ancora grande Italia nel canottaggio ai Giochi Olimpici di Tokyo. Dopo il bronzo del quattro senza maschile , ma anche altri piazzamenti di rilievo, è laa dare spettacolo, centrando un incredibile. Le Azzurre dominano la semifinale B, chiudendo in. In acqua 4 è spettacolo fin dallo start, con Valentina Rodini e Federica Cesarini che si attestano subito sui 42-43 colpi al minuto, con un ritmo impressionante. ROC, Romania restano a contatto, mentre Team USA commette un errore appena dopo i 500 metri e si stacca un po'. L'imbarcazione italiana sembra andare in difficoltà nei secondi 500, passando al rilevamento con +1.34 dagli USA (3:21.53), incredibilmente riportatisi in testa dopo l'errore, e dietro anche a ROC e Romania. Nei 1000 metri restanti è show azzurro, come da pronostico. Con una progressione stupenda, la coppia italiana recupera decimi su decimi alle statunitensi e vola a chiudere la semifinale col miglior tempo di sempre. Nuova impresa per Rodini, quattro volte campionessa del mondo e già detentrice del primato mondiale Indoor Rowing sui 60 minuti nella categoria 19-29 anni (15.693 metri percorsi).