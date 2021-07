Lo spauracchio Covid-19 si manifesta sulla Nazionale italiana di canottaggio proprio nel giorno in cui a Tokyo si disputano le prime finali. A farne le spese è Bruno Rosetti, che avrebbe dovuto gareggiare nella finale del quattro senza (in programma a brevissimo, alle 3.10): il classe '88 è risultato positivo e al suo posto verrà schierato Marco Di Costanzo. Ad annunciarlo è stato il CONI con questa nota: "A seguito dell’accertata positività per COVID-19 dell’atleta italiano di canottaggio Bruno Rosetti, comunicata nella giornata odierna, il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio ha provveduto a sostituire l’atleta per la finale odierna del 4 senza con Marco Di Costanzo, il quale a sua volta sarà rimpiazzato nel suo equipaggio (due senza) per la semifinale di oggi, da Vincenzo Abbagnale, unica riserva del gruppo senior". Ricordiamo che Di Costanzo faceva parte del quattro senza fino a pochi mesi fa.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 Il canottaggio a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 02/04/2021 A 13:12

Tokyo 2020 Italia da applausi nel quattro senza, è bronzo! 26 MINUTI FA