Anche questa non ci voleva. A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, la baia destinata alle gare di canottaggio è stata invasa dalle ostriche. Pietanza costosa sia sul menù che per gli organizzatori di Tokyo 2020 visto che sono stati spesi 1,28 milioni di dollari per rimuovere le oltre 14 tonnellate di molluschi che si erano letteralmente attaccati ai frangiflutti galleggianti.

Il campanello d’allarme è arrivato quando le numerose boe - che coprono una lunghezza di oltre 5km – avevano cominciato ad affondare per l’eccessivo peso delle ostriche attaccate. Grazie al lavoro dei sommozzatori, rivela la BBC, i galleggianti sono stati ripuliti e portati in salvo. La cosa curiosa è che il tipo di ostriche che si è riprodotto a dismisura nell’area di Tokyo sia uno dei più pregiati: la specie magaki, pare sia una assoluta prelibatezza, popolare in Giappone nei mesi invernali e dal valore di decine di migliaia di dollari.

Tokyo 2020 Il canottaggio a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 02/04/2021 A 13:12

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

Tokyo 2020 Ancora Meldonium: sospeso quattro di coppia russo IERI A 10:46