Al Sea Forecast Waterway sono andate in scena le prime batterie di canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia ha ottenuto un buon riscontro dalla barca più attesa in assoluto, ovvero il 4 di coppia senior maschile, anche se resta un pizzico di amaro in bocca. Nel complesso convincente anche l’avvio delle donne.

Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, campioni d’Europa in carica, sono stati preceduti per soli 3 centesimi dalla sorprendente Polonia nella seconda batteria. Gli azzurri avevano preso la testa della regata dopo la partenza, salvo subire il sorpasso degli avversari a metà gara. Il consueto serrate finale dell’equipaggio tricolore sembrava poter consentire il sorpasso in extremis, tuttavia i polacchi hanno reagito, riuscendo a conservare una punta di vantaggio. Il 4 di coppia strappa comunque l’accesso diretto per la finalissima e lo fa con il secondo tempo assoluto (5’39″28), meglio anche del 5’39″80 con cui l’Olanda ha vinto la prima batteria davanti all’Australia (5’41″54). Se, alla vigilia, la corsa all’oro sembrava riguardare le sole Italia ed Olanda, ora bisognerà fare molta attenzione anche alla Polonia. Peraltro la sconfitta odierna obbligherà gli azzurri ad affrontare l’atto conclusivo in una corsia meno favorevole qualora il campo di regata fosse battuto da un vento irregolare. La batteria odierna ha confermato che l’Italia potrà giocarsi il titolo olimpico, tuttavia sarebbe stato importante mettere la prua davanti alla Polonia.

Tokyo 2020 Il canottaggio a Tokyo 2020: qualificati, gare, calendario 02/04/2021 A 13:12

ITALIA, QUATTRO DI COPPIA IN FINALE: AZZURRI SECONDI IN BATTERIA

Nel singolo maschile il giovane Gennaro Di Mauro si è qualificato per i quarti di finale grazie al secondo posto alle spalle del danese Sverri Nielsen. Miglior tempo assoluto per il norvegese Kjetil Borch in 6’54″46. Nessuna azzurra presente nel singolo femminile, dove a farla da padrona è stata la neozelandese Emma Twigg in 7’35″22.

DI MAURO, BUON ESORDIO: SECONDO IN BATTERIA, È AI QUARTI NEL SINGOLO

Italia assente anche nel doppio maschile senior, dove l’Olanda ha impressionato: Melvin Twellar e Stef Broenink hanno stampato il nuovo record olimpico in 6’08″38. In campo femminile Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, terze in batteria alle spalle di Romania e Canada, hanno centrato l’obiettivo dell’approdo in semifinale.

PATELLI/ONDOLI OK: AZZURRE AVANTI NEL DUE DI COPPIA

Buoni riscontri anche dal 4 di coppia senior femminile. Sarebbe servito chiudere in prima o seconda piazza per accedere direttamente alla finale, le azzurre sono invece giunte terze nella propria batteria alle spalle di Cina e Polonia. Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi hanno comunque destato una buona impressione, ottenendo il miglior tempo tra le escluse (6’20″45), dunque esistono concrete chance di afferrare l’atto conclusivo transitando dalla regata di recupero.

AZZURRE TERZE NEL QUATTRO DI COPPIA, SI VA AI RIPESCAGGI

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

Tokyo 2020 AZZURRE TERZE NEL QUATTRO DI COPPIA, SI VA AI RIPESCAGGI 2 ORE FA