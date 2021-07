Non ci sono solo notizie riguardanti la positività al Covid in merito alle Olimpiadi di Tokyo. Arrivano, infatti, novità relative al doping e il riferimento è al quattro di coppia russo nel canottaggio.

Per la positività al Meldonium dei canottieri Nikita Morgachev e Pavel Sorin non ci sarà alcun equipaggio del ROC ai nastri partenza dei Giochi. I due atleti in questione sono stati trovati positivi in un test del 17 giugno effettuato in Grecia. La coppia faceva parte dell’equipaggio citato e per la Federazione russa non è stato possibile effettuare dei cambi adeguati per essere competitivi in ambito olimpico.

Come riferito dalla RRF: “Sono stati analizzati i risultati di due potenziali sostituiti e si è arrivati alla conclusione che non vi fossero gli standard olimpici per prendere parte alla competizione. Partendo da questi presupposti e considerando l’elevata tensione e pressione psicofisica, la Federazione ha deciso a malincuore di non gareggiare con questo equipaggio“.

Pertanto, il posto lasciato vacante potrebbe essere preso dalla Lituania, essendo quella meglio classificata nelle qualificazioni olimpiche. Non resta che attendere gli sviluppi della vicenda.

