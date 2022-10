Ciclismo- Gravel

Mondiale Gravel - Toch chi si vede: Miguel Ángel López cerca la fuga a 191 km dal traguardo

MONDIALI GRAVEL - Non sembra proprio un percorso per Miguel Ángel López, ma il colombiano ci ha voluto provare in avvio di gara. Si partiva in salita, lui è uno scalatore vero, perché non provarci a 191 km dal traguardo?

00:01:30, un' ora fa