Martina Fidanza si è sottoposta a un intervento al cuore. A comunicarlo è stata la stessa ciclista con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: nella foto si trova a letto presso l’Ospedale Torrette di Ancona, mentre mostra il pollice e un timido sorriso. La 22enne tranquillizza i suoi sostenitori con questo messaggio: “Sono felicissima di poter dire che l’operazione al cuore è andata bene. Ringrazio il dottor Corsetti e Dello Russo per avermi curata al meglio. Ora mi aspetta un periodo di stop ma non vedo l’ora di tornare in sella più forte di prima!“.

Ad

La bergamasca si è resa protagonista di una spettacolare stagione, culminata con il trionfo nello scratch ai Mondiali di Roubaix, dopo aver vinto il titolo continentale l’anno precedente in quel di Plovdiv. Martina Fidanza si appresta a lasciare la Isolmant-Premac-Vittoria dopo quattro anni e dalla prossima stagione correrà con i colori della Ceratizit-WNT Pro Cycling, naturalmente dopo aver recuperato da questa operazione.

Ciclismo su Pista Da Pistard ad astronauta alla NASA: la strana storia di Christina Birch 11/12/2021 A 18:30

Ricordiamo che il dottor Corsetti, un luminare di questo campo, aveva seguito nell’ultimo anno anche altri professionisti di altissimo livello come Elia Viviani, Gianni Moscon e Diego Ulissi per problematiche cardiologiche.

Martina Fidanza le abbatte tutte: rivivi il suo oro nello scratch

Un post condiviso da Martina Fidanza (@martifidanza)

Foto: Lapresse

UCI Champions League Come i dati hanno rivoluzionato il ciclismo su pista 10/12/2021 A 10:25