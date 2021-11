Ciclismo su Pista

Alex Dowsett. Il corridore britannico Bradley Wiggins. Non è stato sufficiente però per battere quello di Victor Campenaerts, il 55,089 km che resiste dal 16 aprile 2019. Sensazioni a metà per il corridore belga che è sicuramente felice per aver mantenuto il record anche se, sotto sotto, faceva il tifo per Dowsett. Ma chi può battere il record di Campenaerts? Il belga, che ha appena firmato per la Lotto Soudal, ha un nome su tutti: Filippo Ganna. Tutti ci aspettiamo che il verbanese È tutto pronto per l'inizio della nuova Track Champions League, ma negli occhi degli appassionati di pista c'è ancora il tentativo di record dell'ora provato qualche giorno fa da. Il corridore britannico non è andato oltre i 54,555 km , che gli è valso comunque il record britannico battendo il risultato di. Non è stato sufficiente però per battere quello di, ilche resiste dal 16 aprile 2019. Sensazioni a metà per il corridore belga che è sicuramente felice per aver mantenuto il record anche se, sotto sotto, faceva il tifo per Dowsett. Ma chi può battere il record di Campenaerts? Il belga, che ha appena firmato per la Lotto Soudal, ha un nome su tutti:. Tutti ci aspettiamo che il verbanese si tuffi anche in questa impresa , anche se lui stesso ha posticipato questo tentativo a... Fra qualche anno, confermando però di volerci provare

Dowsett è stato emozionante, ma il record è mio

La prima metà della prova è stata molto emozionante. I suoi primi 4 giri sono stati molto veloci, poi ha mantenuto il mio ritmo per un bel po’. Ha fatto pochi errori, ma ad un certo punto è esploso. Penso che per Dowsett la delusione sia stata enorme. Se avesse battuto il mio record, glielo avrei concesso senza dubbio. È un ragazzo fantastico e sarebbe potuto essere l’apice della sua carriera. Ma ovviamente speravo anche di poter tenere ancora un po’ il mio record... [Victor Campenaerts a Sporza]

Farei fatica a battere il mio record

Se ci riprovassi adesso, farei fatica a battere il mio record. Inoltre, non devo farlo, perché il record è ancora a mio nome

Ganna (forse) il miglior cronoman di sempre

Temo che se Filippo Ganna dovesse fare un tentativo, non sarebbe questione di battere il record o meno, ma di quanti metri sarebbe. Ganna è un atleta di un livello diverso da me o Dowsett. È il miglior cronoman del momento, forse anche il migliore di sempre. È anche il miglior inseguitore in pista. Se ci proverà, lo guarderemo con grande attenzione

