Ciclismo su Pista

Filippo Ganna vuole scrivere una nuova pagina di storia. Il corridore verbanese, prima di tuffarsi nell'avventura dei Mondiali su pista, tenterà il primo assalto al record dell'ora. Il 55,089 km di Victor Campenaerts non è più Dan Bigham, ciclista-ingegnere che sta collaborando proprio con Ganna e la Ineos Grenadiers per questo grande appuntamento. Bigham ha testato la nuova Pinarello, Cioni, uno dei ds della Ineos, è una Il conto alla rovescia è partito. Sabato 8 ottobre vuole scrivere una nuova pagina di storia. Il corridore verbanese, prima di tuffarsi nell'avventura dei Mondiali su pista, tenterà il primo assalto al record dell'ora. Il 55,089 km dinon è più la distanza da battere perché il nuovo record man è il britannico, ciclista-ingegnere che sta collaborando proprio con Ganna e laper questo grande appuntamento. Bigham ha testato la nuova spingendosi a 55,548 km che sarà quindi la nuova misura da battere per il cronoman azzurro. Ce la farà? È l'obiettivo che si sono preposti tutti e per, uno dei ds della Ineos, è una mission più che possibile . Anche se, forse, è troppo presto per sognare i 60 km in 60 minuti.

In giornata, intanto, è stata svelata la bici che utilizzerà Ganna a Grenchen, in Svizzera, per il suo record. Parliamo della Pinarello Bolide F HR 3D che ha una particolarità assoluta. Si tratta del primo progetto di bici ad elevate prestazioni che è stato interamente stampato in 3D.

Bolide, la ricerca della perfezione: l'obiettivo della bici di Ganna

Negli anni “Bolide” è divenuta la bici più evoluta della Pinarello. Ed è, inoltre, la bici usata da Ganna che, nelle ultime tre stagioni, ha sempre cercato di spingersi oltre ai suoi limiti in pista come su strada. La Bolide di Pinarello accompagnerà il corridore della Ineos Grenadiers anche in questa sfida del record dell'ora. E il telaio della Bolide F HR 3D è stato progettato per ridurre ancor di più l’impatto dell’aera frontale grazie anche all’abolizione della regola 3:1 imposta dall’UCI negli anni scorsi.

Vogliamo sempre spingere il livello del design del prodotto a nuovi livelli per permettere ai nostri campioni di raggiungere i loro obiettivi. Innovazione costante e ricerca sono le basi del successo se vuoi assemblare la bicicletta da crono più veloce per la pista. Dal record dell’ora di Miguel Indurain, alle recenti medaglie d’oro nell’Inseguimento a squadre di Tokyo, Pinarello è sempre stata il punto di riferimento in questo settore. [Fausto Pinarello]

Prima stampa in 3D di ogni componente

La prima stampa in 3D - di alcuni componenti in metallo - risale al 2015. Proprio in vista del tentativo del record dell'ora di un corridore molto particolare. Era l'anno di Bradley Wiggins, anche lui del Team Sky (oggi Ineos), che impose il nuovo record dell'ora: stabilendo la distanza limite di 54,526 km. Ma, rispetto a quella annata, abbiamo l'applicazione di una nuova lega composta dallo Scalmalloy. Parliamo di alluminio, magnesio, scandio e anche titanio per la testa della forcella e le appendici del manubrio. Non parliamo di una bici in carbonio che si trova ormai, facilmente, in commercio, ma la Pinarello Bolide F HR 3D è costruita con una lega utilizzata nell’ambito dell’aerospazio. Ogni singolo componente vine giudicato come pezzo singolo e incollato al successivo con l'ausilio di resine epossidiche aerospaziali.

Come dicevamo, anche il manubrio è interamente 'stampato' in 3D. È fatto in titanio e ha una forma unica, ovviamente studiata per rispondere alla perfezione alle caratteristiche anatomiche di Filippo Ganna. Guardando ad altre 'migliorie' tecniche, abbiamo i mozzi delle ruote più stretti rispetto alla tradizione. 89 millimetri al posto di 120 dietro, 69 millimetri al posto di 100 davanti. E, inoltre, scatola di movimento centrale ridotta a 54 millimetri anziché i 70 iniziali. Senza dimenticare poi l'utilizzo della Tecnologia AirStream per tubazione frastagliate e efficienza migliorata su piantone e reggisella. Rendere più efficiente la sezione della tubazione del piantone è di vitale importanza per Ganna e per tutti quelli che vorranno provare il record dell'ora... E non solo. Dagli studi effettuati negli ultimi anni, la resistenza dell'aria generata dal tubo verticale rappresenta il 40% della resistenza totale del telaio e della forcella. Ecco perché i tecnici della Pinarello e della Ineos hanno fatto di tutto per consegnare a Ganna la miglior bici possibile.

Ma perché Ganna aveva fretta di provare questo record?

Ganna ci aveva rinunciato, visto il suo stato di forma non ottimale in uscita dal Tour de France. A confermarlo è stato il corridore stesso che ha ammesso, tra dichiarazioni e risultati, che semplicemente non andava come accaduto agli Europei e ai Mondiali su strada. Lo slot di Grenchen era stato ormai prenotato e, a questo punto, ci ha provato Dan Bigham. Britannico, che ha collaborato nel team di Ganna per capire come e quando effettuare un tentativo credibile. Ma non è il solo motivo. C'è anche da configurare il contesto. Tutte le attrezzature studiate, pensate, lavorate e comprate dal team di Ganna e dalla Ineos Grenadiers hanno generato un passività importante. E, con i materiali già fatti e finiti, non si poteva evitare di provare il record dell'ora. Il 2022 doveva essere l'anno e così sarà. Anche a costo di non vedere il nuovo record. Anche perché i componenti della bici di Ganna saranno importanti nel futuro anche lato marketing. Certo, resta però l'incognita. Se Ganna non dovesse riuscire a superare il suo collaboratore?

