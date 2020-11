Continua il difficile avvicinamento della nazionale italiana agli Europei di ciclismo su pista , in programma da mercoledì 11 a domenica 15 novembre a Plovdiv in Bulgaria. Dopo la mancata convocazione di Filippo Ganna, positivo al Covid-19, sono stati riscontrati altri due casi di positività all’interno del gruppo azzurro.

I ciclisti coinvolti sono Liam Bertazzo e Michele Scartezzini, che si trovano già in isolamento nel loro domicilio. Entrambi stanno bene, fa sapere la Federazione con un comunicato, ma non potranno ovviamente partecipare alla manifestazione continentale. I due azzurri sono risultati positivi proprio all’ultimo tampone prima di partire per la Bulgaria.