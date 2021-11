Ganna ha detto sì! Non ad una proposta di matrimonio, ma ad un tentativo altrettanto impegnativo. Negli ultimi giorni il tentativo di record dell'ora di Alex Dowsett ha rianimato l'interesse per questa prova e in tanti, in Italia, sperano che presto anche Filippo Ganna si 55,089 km/h messo a segno da Victor Campenaerts il 16 aprile 2019. Da allora, ci hanno provato in 5, compreso Dowsett, Chi batterà il mio record? Ganna. Se ci provasse non sarebbe in discussione il se, ma di quanti metri lo farebbe”. Ganna ha così accettato la sfida e, al giornale spagnolo Marca, ha confessato che nel 2022 farà un tentativo anche per il record dell'ora. ha detto sì! Non ad una proposta di matrimonio, ma ad un tentativo altrettanto impegnativo. Negli ultimi giorni il tentativo di record dell'ora diha rianimato l'interesse per questa prova e in tanti, in Italia, sperano che presto anchesi cimenti in questo campo . Considerando che è il cronoman più forte del mondo e l'inseguitore più forte del mondo ( anche se non ha vinto il Mondiale ), dovrebbe essere un obiettivo alla portata. C'è da battere ilmesso a segno dail 16 aprile 2019. Da allora, ci hanno provato in 5, compreso Dowsett, senza però riuscirci . E proprio il belga, detentore del record, si è espresso così nei passati giorni: "”. Ganna ha così accettato la sfida e, al giornale spagnolo, ha confessato che nel 2022 farà un tentativo anche per il record dell'ora.

Come è andato questo 2021?

Ad

È stato un anno molto positivo. Abbiamo fatto molte gare con buoni risultati. Ho cominciato con l'Étoile de Bessèges e chiuso con i Mondiali di pista, in mezzo le Olimpiadi. Se dovessi darmi un voto, sarebbe molto positivo. Speriamo che il prossimo sia altrettanto buono

Hai il calendario della prossima stagione?

Al momento non ce l'abbiamo. Lo faremo nel prossimo ritiro con la squadra. Adesso posso dire che voglio fare la Milano-Sanremo e le Classiche. E poi provare a vincere alcune tappe in un Grande Giro

Ti dà fastidio essere paragonato con Indurain?

Per me è un orgoglio. Questo mi onora perché lui è stato uno dei più grandi di sempre. Ma l'unico problema è che lui andava sempre forte in salita, io non tanto

Dowsett ha provato a battere il record dell'ora. E Tu?

Vedremo, lo farò nel 2022. Ma per farlo devi avere una buona preparazione e questo non è facile. Quest'anno non ho avuto tempo tra i Mondiali su strada e quelli su pista per esempio. L'ideale sarebbe farlo dopo un Grande Giro, arriveresti in buone condizioni. Dopo una corsa del genere, con un lavoro specifico, potrei provarci

È un tentativo che richiede una preparazione molto tecnica. Hai già provato?

L'anno scorso ho provato nel velodromo di Montichiari prima del Tour de Romandie. Ho fatto una prova di mezz'ora, con 115 giri a 55 km/h di media. Ma non è assolutamente facile tenere il passo per 60 minuti. La prima mezz'ora è andata bene, ma ti manca ancora l'altra mezz'ora. Quando ci avvicineremo faremo dei test per capire le mie condizioni. Non è una cosa facile, ovviamente, se no tutti proverebbero a fare il Record dell'ora

Quando hai deciso di provarci?

Quando ho visto Wiggins farlo nel 2015. Lì ho capito che avevo voglia di farlo e che sapevo di poterlo fare nel futuro, anche se non sarà facile

È un test molto specifico, ci sono anche altri fattori in gioco

Sì bisogna guardare tanti aspetti. Essere consapevoli dei materiali che usi, migliorare l'aerodinamica. Ma abbiamo delle persone nel team che studiano queste cose per migliorare nel futuro e, ogni volta che sarà possibile, usare queste migliorie

Gli ultimi 5 record dell'ora

Corridore Distanza* Anno Victor Campenaerts 55,089 km 2019 Bradley Wiggins 54,526 km 2015 Alex Dowsett 52,937 km 2015 Rohan Dennis 52,491 km 2015 Matthias Brändle 51,852 km 2014

Tu però sei un corridore che può vincere ovunque

Non sono come Bernal, ma mi difendo e posso aiutare la squadra in qualsiasi terreno. Sono abbastanza competitivo. Penso di poter fare bene in gare come la Tirreno-Adriatico. Nei Grandi Giri come il Tour, la Vuelta o il Giro è già più complicato perché il peso è un fattore. La mia massa non aiuta, ma mi piacerebbe battagliare con i big. Forse perderò peso...

Farai il Giro o il Tour? Potresti vestire subito la maglia gialla l'anno prossimo

Essendo italiano, amo il Giro. Dovrò vedere quali sono i piani della squadra ma, se fosse possibile, mi piacerebbe tornare al Giro, anche se non escluso di poter fare il Tour. Deciderò insieme alla squadra

Bernal sarà invece al Tour: è all'altezza di Pogacar e Roglic?

Sì, assolutamente. Sono tutti corridori di alto livello e Egan è allo stesso livello di Tadej e Primoz e può vincere ovunque

Che momento sta passando il ciclismo italiano? Non ci sono squadre World Tour...

È strano non vedere una squadra italiana nel World Tour, ma spero che in futuro questa cosa possa nascere. Speriamo che arrivino 3-4 sponsor che rendano questa cosa possibile. Ci sono molti corridori e personale (staff tecnico, ds) del nostro Paese. Mi piacerebbe essere in una squadra italiana in futuro, ma per il momento non mi lamento. Sono in una grande squadra

È dura la vita del ciclista?

Come in tutti i lavori. C'è chi si sveglia per andare in ufficio, chi per fare 6-8 ore in bicicletta. Tutti hanno alti e bassi, a volte la bici mi stressa, a volte mi rilassa. A me piace dare sempre il 100%

Contador ha detto che è questa è la migliore generazione della storia. Sei d'accordo?

Guardo i valori del mio Garmin e vedo che il livello è veramente alto: potenza e velocità media non smettono di aumentare. Un Giro d'Italia con i numeri di quest'anno era impensabile fino a quattro o cinque anni fa. Il livello è alto e si vede

