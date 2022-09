Secondo quello che riporta BiciSport, Filippo Ganna darà l’assalto al Record dell’Ora sabato 8 ottobre sulla pista di Grenchen, in Svizzera. Il campione piemontese proverà ad entrare nella storia sfidando l’Ora nello stesso giorno del Giro di Lombardia. Per questo l’assalto al Record dovrebbe scattare intorno alle 19:00 dell’8 ottobre per evitare, appunto, l’accavallamento con la classica delle foglie morte.

Ad

Ciclismo su Pista Mondiali juniores: argento per Mattia Predomo nel chilometro 27/08/2022 ALLE 16:58

Ganna divora il prologo e torna alla vittoria: rivivi l'arrivo

Ciclismo su Pista Mondiali Juniores: Oro azzurro nel quartetto maschile, Germania KO 24/08/2022 ALLE 16:36