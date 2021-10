Filippo Ganna. Una macchina di risultati, Giro d'Italia (Viviani, e del record dell'ora che potrebbe provare, ma nel futuro... Non poteva mancare al Festival dello sport di Trento anche. Una macchina di risultati, considerando l'oro a Tokyo con i ragazzi del quartetto e non solo. È il campione del mondo , su strada, a cronometro e nella stagione conta 6 vittorie tra cui le due cronometro vinte consecutivamente al battendo il record di Moser ). Ganna parla molto della pista, dell'impegno decisivo di, e del record dell'ora che potrebbe provare, ma nel futuro...

L'oro? Un risultato incredibile per un gruppo di amici

Un risultato incredibile, raggiunto da un gruppo di amici prima ancora che compagni di Nazionale. Ricordo gli inizi, in poche settimane ci siamo legati, è stato facilissimo creare l’atmosfera di una famiglia e adesso sarebbe difficilissimo uscirne. La forza del gruppo ti aiuta a superare i momenti difficili, non è scontato perché non siamo macchine. A volte le emozioni contano ed avere degli amici è fondamentale

Viviani riferimento per i ragazzi della pista

Un riferimento, ci ha aperto la strada, ha contribuito a far riscoprire alla gente il piacere di guardare dal vivo e in tv questa specialità. Emozionandoci con l’oro di Rio che ha cambiato tante cose. Ci ha fatto vedere che potevamo crescere e fare qualcosa di importante

Quando il record dell'ora?

Ho provato a Montichiari dopo un periodo d’altura dopo il Giro, ma è durato solo 30 minuti, ed è stato davvero faticoso. Ho capito che va programmato tutto per bene, è qualcosa che richiede uno sforzo incredibile. Vedremo in futuro, ne parleremo più avanti. Speriamo un giorno di stappare una buona bottiglia di rosé per festeggiare…

