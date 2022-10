Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista - Forza Pippo Ganna! Sabato alle 20 caccia al record su Discovery +

CICLISMO SU PISTA - Sabato 8 ottobre, poco dopo la fine del Giro di Lombardia, Filippo Ganna scenderà in pista sul velodromo di Grenchen (Svizzera) per provare a battere il prestigioso Record dell'Ora. L'impresa di Filippo Ganna comincerà alle 20 ore italiane e verrà trasmessa in esclusiva e in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky e in streaming su Discovery+.

00:00:56, un' ora fa