Ciclismo su pista, la polizia romena ritrova le bici da pista rubate a Ganna e compagni durante i Mondiali di Roubaix

CICLISMO SU PISTA - Sospiro di sollievo per Filippo Ganna e gli altri inseguitori. Per fortuna, sono state ritrovate le bici da pista usate dal quartetto che con quei mezzi avevano vinto un titolo olimpico a Tokyo e un titolo iridato a Roubaix nell'inseguimento a squadre. Dopo essere state rubate proprio a Roubaix, le bici erano finite in Romania.

00:01:15, un' ora fa