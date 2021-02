Ciclismo su Pista

Non c'è ancora una data fissata per l'inizio della sua stagione su strada, ma Letizia Paternoster è concentrata su un altro genere di obiettivi. La ciclista trentina sta infatti affrontando un percorso di allenamento molto particolare, un po' per recuperare dalla positività al covid, un po' per preparare la stagione che sarà incentrata tutta sulle Olimpiadi di Tokyo. La Paternoster non ha mezzi termini: si va in Giappone per conquistare l'oro olimpico (dopo l'argento ai Mondiali).