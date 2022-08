I Mondiali di ciclismo su pista juniores 2022 stanno regalando tante soddisfazioni per la Nazionale Italiana, simbolo di un movimento in netta crescita e che, soprattutto, promette bene per il futuro visti i risultati che stanno arrivando. Tra gli azzurri protagonisti della rassegna iridata vi è sicuramente Mattia Predomo.

L’altoatesino, classe 2004, dopo aver conquistato la medaglia d’oro nel Keirin e nella Velocità, ha ottenuto uno splendido argento nel chilometro stabilendo un record per la Nazionale azzurra, che adesso sa di avere tra le mani un prospetto da far crescere e maturare nel migliore dei modi.

Dopo aver chiuso il round di qualificazioni con il terzo tempo assoluto (1’02″968), l’azzurro è riuscito a incrementare il proprio tempo nella finale chiudendo in 1’02″650, preceduto soltanto dal vincitore della medaglia d’oro, il ceco Matej Hytych con il tempo di 1’02″531.

Si chiude dunque la rassegna intercontinentale con un bilancio assolutamente positivo per la Nazionale Italiana, grazie alle sette medaglie conquistate di cui ben quattro ori e tre argenti: le basi per un futuro ricco di soddisfazioni sono evidenti, sperando possa effettivamente concretizzarsi.

Il Quartetto è nella storia: l'esultanza dei ragazzi a fine gara

