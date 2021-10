Un furto venuto alle luci della ribalta non solo nel mondo del ciclismo. Le 20 biciclette sottratte alla spedizione azzurra ai Mondiali di Roubaix, poi ritrovate in Romania dalla Polizia locale, erano diventate un po’ un pezzo di cuore rubato all’Italia intera. Con questi bolidi Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan avevano vinto un oro olimpico e uno mondiale. Erano le bici scese dall’Olimpo per i nostri sei dei della pista.

La notizia del loro ritrovamento ha fatto tirare un enorme sospiro di sollievo a tutto l’universo sportivo e in particolare a Fausto Pinarello, socio fondatore dell'azienda che porta il suo nome e presidente del Consiglio di Amministrazione. Un po’ il papà dei mezzi aurei che hanno portato i nostri colori in cima al ciclismo su pista. Oltre al valore affettivo, come rivelato in un’intervista a Il Giornale, queste avevano un elevato valore economico:

“Il telaio in carbonio pesa 1,100 kg e ha un valore di 12mila euro. La bici completa pesa 7,2 Kg. Solo il colore oro che abbiamo utilizzato per celebrare il trionfo di Tokyo vale più di 2mila euro. Il manubrio fatto in 3D, nasce dalla scannerizzazione della posizione dell'atleta e viene poi sinterizzato con polvere di titanio: da solo vale 9mila euro. La sella in carbonio 300 euro, la coppia di ruote 6mila euro, alla fine ogni bicicletta costa quasi 30mila euro”.

Un’apprensione più che giustificata, alla fine.

