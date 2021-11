Niente da fare per! Il britannico aveva provato a riconquistare il record dell'ora di ciclismo, già detenuto nel 2015, ma il corridore della Israel Start-Up Nation non è riuscito a migliorare la grande performance di, fatta registrare nell'aprile del 2019. Dowsett doveva migliorare ildel belga e aveva tentato il tutto per tutto trasferendosi anche lui, per l'occasione, al velodromo diin Messico a 1887 metri di altitudine sul livello del mare. Questo per avere pari condizione rispetto a Campenaerts che fece il record proprio in altura in Messico . Non c'è stata però storia, con Dowsett già certo di non poter migliorare il record a metà gara visto che non era andato oltre i 27,5 km percorsi e aveva una velocità di crociera non superiore ai 55 km/h. Campenaerts resta quindi il primatista mondiale, in attesa dei nuovi aspiranti recordman. Nel 2022 ci sarà qualche novità o il belga guarderà ancora tutti dall'alto? Se Filippo Ganna volesse provarci ... Piccolissima soddisfazione, Dowsett ha migliorato quanto meno il record britannico: quello di Wiggins , che nel 2015 aveva completato 54,526 km a Londra (che resta però la miglior prestazione umana sul livello del mare).