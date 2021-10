Tutto è bene quel che finisce bene. Come riportato dal sito ufficiale della Federciclismo, sono state recuperate in Romania le biciclette rubate alla Nazionale italiano di ciclismo su pista la scorsa settimana nel corso dei Mondiali di Roubaix (Francia).

Un’operazione anti-droga ben strutturata e organizzata ha portato all’arresto di 20 persone e la Polizia ha scovato tra la refurtiva proprio le bici sottratte alla selezione del Bel Paese, il cui valore complessivo è di circa 600.00 euro. I mezzi rubati facevano parte del gruppo inseguitori e velocisti ed erano stati sottratti nel parcheggio dell’hotel francese dove la squadra italiana soggiornava.

Ad

UCI Champions League Svelata la entry list per la prima stagione: 3 italiani al via! 5 ORE FA

La ricerca ha rivelato che, nella prima parte del 2021, 4 uomini della contea di Vrancea avrebbero formato un gruppo criminale organizzato con l’obiettivo di introdurre nel paese droghe, che successivamente avrebbe venduto a Vrancea e nelle Contee di Bacău. Sarebbe inoltre emersa un’organizzazione criminale che mirava alla rivendita di refurtive provenienti da vari Paesi europei. Ieri la polizia ha messo a segno un’operazione che ha colto gli indagati in flagranza di reato, mentre stavano cercando di vendere alcune delle 22 biciclette rubate in Francia. Successivamente sono state effettuate 14 perquisizioni domiciliari durante le quali sono state sequestrate 21 biciclette, 8 schermi tv, un dvr, 10 telefoni cellulari, 2 grammi di hashish, e 2800 euro in contanti”, il testo del comunicato delle forze dell’ordine romene riportato da gazzetta.it

Una conclusione dunque lieta, dopo che da parte di tutti, corridori in primis, si era manifestata non poca amarezza. “Non è tanto per il valore del mezzo in sé, ma quello che ci hanno tolto. Materiale che per quanto potrà essere sostituito non sarà mai lo stesso, non saranno quelle biciclette con cui abbiamo vinto un’Olimpiade e un Mondiale“, le parole amare di Filippo Ganna sui social.

Il rientro delle bici in Italia verrà coordinato dalla Polizia Italiana, come specificato dal sito della Federciclismo.

Italia Campione del mondo: rivivi la finale che ci ha dato l'oro

UCI Champions League Chris Hoy: "Corsa a punti? Ogni posizione sarà importante" IERI A 10:49