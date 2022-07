L’Italia si è scatenata nella giornata d’apertura degli Europei Under 23 e juniores di ciclismo su pista. Vittoria Guazzini e Davide Boscaro hanno conquistato la medaglia d’oro tra gli under 23 sul Velodromo di Anadia (Portogallo): l’azzurra ha dominato l’inseguimento individuale, trionfando in finale contro la britannica Ella Barnwell, il padovano della Colpack Ballan si è imposto nell’eliminazione davanti al tedesco Tim Torn Teutenberg e al polacco Filip Prokopyszyn.

Il bottino tricolore è stato arricchito da Lorenzo Anniballi (argento nello scratch juniores, battuto soltanto dal francese Rafal Delhomme), Silvia Zanardi (bronzo nell’inseguimento vinto da Guazzini) e Manlio Moro (bronzo nell’inseguimento U23 vinto dal tedesco Nicolas Heinrich). Cinque medaglie sono un eccellente bottino d’apertura, un bel viatico per il prosieguo della rassegna continentale di continentale che si concluderà martedì 19 luglio e a cui partecipano ben 39 azzurri.

